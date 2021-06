Tuttosport: "Torino, Conte può portare Belotti in Premier. Idea Simeone per Zaza"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al Torino. Le vie del mercato, si sa, sono infinite ed i granata hanno già cominciato a guardarsi intorno dopo l'arrivo di Juric. L'idea di uno scambio tra Simeone e Zaza sta prendendo corpo, appurato che Sanabria è confermato. Per Belotti invece il discorso è più complicato: Mourinho lo vorrebbe per il dopo Dzeko, ma la Roma ha offerto troppo poco, all'orizzonte resta il Milan, mentre il Gallo è un sogno per l'Atalanta. In più all'estero c'è fermento con Conte che, qualora andasse al Tottenham, potrebbe decidere di portarlo a Londra. Se dovessero partire sia Zaza che Belotti, il Torino invece starebbe pensando a Soufiane Rahimi.