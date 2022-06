Tuttosport: "Toro, scatto per Joao Pedro e Maggiore. Intesa con l'attaccante a un passo"

"Toro, scatto per Joao Pedro e Maggiore. Intesa con l'attaccante a un passo" scrive Tuttosport. Doppio sprint della formazione granata che spera di regalare due rinforzi importanti a Juric. Accordo vicino con lo Spezia per il centrocampista, che piace anche alla Fiorentina, ma Vagnati è più avanti: 5-6 milioni più il prestito di Demba Seck. C'è il sì del Cagliari all'offerta granata per Joao Pedro: 6 milioni di euro più bonus. Il giocatore, convinto dal progetto, è disponibile allo sconto sui 2 milioni di ingaggio richiesti.