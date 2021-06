Welcome back, Gigi Buffon!: il portiere si (ri)presenta al Parma. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

Per un martedì... da leoni! Perché ieri, al "Tardini" di Parma, Gianluigi Buffon ha fatto il suo ritorno nello stadio che l'ha visto muovere i primi passi nel calcio dei grandi. Il portiere ex Juventus è stato infatti presentato dal nuovo Parma targato Kyle Krause.

"Buffon ritrova Parma. «Sono qui per amore». E Krause lo abbraccia", così La Gazzetta dello Sport, che aggiunge poi: "Torna Superman e per celebrarlo il Tardini s’illumina di emozioni. Presentazione all’americana, il presidente Kyle Krause è arrivato apposta dall’Iowa: «Non abbiamo riportato a Parma solo uno dei più grandi portieri al mondo, ma anche uno dei giocatori che con il Parma hanno vinto un trofeo europeo. Questo è un momento storico per il Parma. Abbiamo fatto firmare un modello, un leader, un grandissimo uomo». Buffon ringrazia: «Io, se non sono coinvolto emotivamente in quello che faccio, non riesco a fare bene le cose come desidero. Quindi ho riflettuto sulla proposta e dopo venti giorni ho deciso. Ho mandato un messaggio a mia moglie e le ho detto che saremmo andati a Parma. Lei non se lo aspettava, ma si fida di me e delle mie sensazioni. Sono felice, molto felice, di questa scelta»".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Buffon: Parma la scelta giusta". "Con i soli mille spettatori consentiti dalle norme anti covid ma con tanti altri incollati ai canali social del Parma e a 12 Tv Parma che la trasmettevano in diretta, ieri sera c'è stata al Tardini la festa di ben tornato per Gigi Buffon. Il portierone è tornato dov'era partito ventisei anni fa e dove aveva giocato sei stagioni prima di passare alla Juve. Prima, in conferenza stampa, Buffon aveva spiegato com'è nata l'idea del grande comeback", la chiosa.

Sulla stampa nazionale, chiude Tuttosport: "«A Parma per i tifosi»". Nel dettaglio: "La favola è compiuta. Vent’anni dopo il Parma riabbraccia Gianluigi Buffon (e viceversa). Una valanga di ricordi ed emozioni, a cominciare dalla ritrovata sala stampa dello stadio per finire alla passerella sul manto del Tardini, davanti a mille tifosi in festa. Il Buffon day è durato quasi due ore, quanto basta per accendere i riflettori su una storia d’amore che sembra uscire dalle pagine di un romanzo. A fare ieri gli onori di casa ci ha pensato il presidente Kyle Krause , orgogliosissimo di aver convinto Gigi a tornare. Il patron americano ha iniziato il corteggiamento circa due mesi fa, negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, dopo l’ultimo Juventus-Parma. «Giornata entusiasmante per la mia famiglia e tutto il Parma - ha spiegato il presidente -. Non abbiamo riportato solo uno dei più grandi portieri al mondo ma un grandissimo uomo. Ci ho sempre creduto, fin dal nostro primo incontro a Torino. Buffon fungerà da modello per tutta la squadra»".

Spazio poi alla stampa locale. La Gazzetta di Parma esordisce così: "Riecco Buffon: «Vengo con passione e tanta umiltà». Per poi spiegare: "Alla fine della chiacchierata collettiva a botta e risposta con Gigi Buffon chiamata conferenza stampa resta la profonda sensazione che il tempo e il calcio abbiano levigato nel marmo un capolavoro. Lo avevamo lasciato ancora ragazzo, poi vittorie e sconfitte, amori e paternità, gioie e amarezze l'hanno rifinito per quello che appare oggi. Un campione-monumento con una storia preziosa. E a chi ancora non l'ha capito dedichiamo la frase con cui ha chiuso la conferenza stampa: «Un amico giornalista mi ha messaggiato qualche giorno fa chiedendomi cosa cavolo andavo a fare a Parma e perché. Gli ho risposto per le rime. Ma come, fate le prediche sulla Superlega e sulla fine del calcio poi se si riscoprono certi valori diventate snob? Bisogna ritrovare umiltà e passione»".