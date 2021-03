Ibra ora prepara il festival. Gazzetta dello Sport: "In forte dubbio per l'Udinese"

vedi letture

"In forte dubbio per l'Udinese", titola La Gazzetta dello Sport su Ibrahimovic. Ieri sera ha sbagliato due gol poi è uscito per un problema muscolare che mette in dubbio la sua presenza con l'Udinese di mercoledì. Ha chiuso infatti con il ghiaccio sulla coscia sinistra. E stasera sarà già a Sanremo, programma segreto e luogo d'allenamento pure. Oggi sarà controllato a Milanello, poi si allenerà a Sanremo domani, giovedì e venerdì. Già nel primo tempo di ieri qualcosa non andava e lo abbiamo visto tentare esercizi di stretching e quel qualcosa potrebbe impedirgli di esserci contro i friulani. Domani Sanremo, poi mercoledì San Siro ed infine tre giorni di Sanremo, per arrivare a Verona domenica con un volo privato e lo smoking ancora in valigia.