Il Covid non molla Juve-Napoli. Corriere dello Sport: "Due casi nei bianconeri"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Due casi nei bianconeri". Impossibile parlare dello scontro tra la squadra di Pirlo e quella di Gattuso senza contare il Covid-19. Almeno fino a ieri sera erano proprio due, Bonucci e Demiral, i casi in casa della Vecchia Signora. Da ieri c'è un terzo debolmente positivo in casa Juventus, ma si giocherà comunque a meno che non si complichino ulteriormente le circostanze condizionate dal cluster azzurro. Il match assomiglia sempre piùù a un triangolare con quel terzo incomodo che non lascia in pace nessuno.