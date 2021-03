Il disagio e la delusione dell'uomo. La Stampa: "Prandelli, amaro addio al calcio"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Fiorentina con il titolo seguente: "Prandelli, amaro addio al calcio". La decisione sofferta, ma inevitabile è arrivata come un fulmine a ciel sereno perché maturata in questi ultimi giorni, ma quando lo stress arriva a consumarti e tormentarti, fare un passo indietro è la cosa più giusta. L'ex tecnico gigliato non si ritrova più in un calcio che scatena critiche troppo severe e non lascia spazio neanche ai sentimenti di chi ha scritto pagine della storia viola recente. La percezione di non poter più incidere come avrebbe voluto gli hanno fatto alzare le mani. Parole amare, ma che rendono l'idea di quel che abbia provato Prandelli in questo periodo.