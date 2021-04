Il focolaio azzurro si allarga. Corriere dello Sport: "Cosa è successo tra Parma e Vilnius"

vedi letture

"Cosa è successo tra Parma e Vilnius". Questo il titolo che il Corriere dello Sport in edicola utilizza stamattina. Dopo Bonucci e Verratti, sono risultati positivi anche Florenzi, Grifo, Sirigu e Cragno con Juventus e Milan coinvolte a loro volta con un debole positivo e un nome di peso. Bisogna poi aggiungere i 6 uomini dello staff tecnico e i 2 di quello federale. Fino a mercoledì sera i tamponi erano tutti negativi, ma da Sofia la Nazionale è restata in bolla spostandosi in charter ed ha rimandato a casa Verratti, Florenzi e Grifo, positivizzatisi solo in seguito. Ragionamento sensato che si è però scontrato con la realtà ed a Vilnius è esploso il caso con i nomi delle persone dello staff resi subito noti dopo il match con la Lituania.