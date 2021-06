Il Foggia attende: cresce la speranza per l'annuncio del ritorno di Zeman. Le aperture

L'annuncio del grande ritorno pare essere ormai prossimo: Zdenek Zeman tornerà a Foggia.

E il giorno giusto potrebbe essere quello odierno, tanto che la stampa nazionale si è di nuovo soffermata sulla vicenda.

"Il Foggia scalpita per Zeman: in settimana è atteso il suo sì", così La Gazzetta dello Sport, che ha poi aggiunto: "C’è grande curiosità e attesa intorno al ritorno di Zdenek Zeman a Foggia. La notizia della trattativa ha fatto esplodere i tifosi rossoneri di gioia. A pensarla e volerla fortemente è stato il nuovo patron Nicola Canonico, insieme alla presidente Maria Assunta Pintus. Venerdì sono stati a Roma per provare a convincere il boemo a tornare ad allenare allo Zaccheria. A suggellare il patto e a mediare c’era anche Peppino Pavone, che a brevissimo ricoprirà un ruolo all’interno del club".

Questo, invece, il Corriere dello Sport: "Un Foggia batticuore con Zeman e Pavone". Nel dettaglio: "Zeman e Pavone infiammano già la piazza rossonera. Ma oggi dovrebbe essere il tempo delle decisioni: il boemo non ha ancora sciolto la riserva, lo storico direttore sportivo è invece già sulla via del ritorno e attende solo di risolvere il contratto con la Juve Stabia per l’annuncio ufficiale. Previsioni ancora a cavallo di un imponderabile destino, dunque, ma non c’è dubbio che se Zemanlandia si ricomponesse là dove tutto è cominciato trent’anni fa nel 1991-92 - la prima stagione del Foggia dei miracoli in serie A - sarebbe un altro gran bell’esperimento vedere i due attempati miti del calcio rossonero mettere su una formazione tutto calcio e velocità".

Chiude Tuttosport: "Piscitella-Saraniti per Zeman a Foggia". "Dopo Zeman il Foggia pensa a rafforzare la squadra, tra gli obiettivi lo svincolato Giammario Piscitella ('93) ultimo biennio al Novara, Giancarlo Malcore ('93) ex Carpi e Cittadella in B, in D a Cerignola (21 gol), Andrea Saraniti ('88) del Palermo, Cosimo Chiricò ('91) che l'Ascoli a gennaio ha dato al Padova", la chiosa.