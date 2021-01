Il Corriere della Sera in apertura: "L'Inter domina e batte la Juventus per 2-0"

Il Corriere della Sera apre la sua edizione odierna titolando: "L'Inter domina e batte la Juve per 2-0". Il quotidiano si sofferma sulla grande vittoria dei nerazzurri, che non hanno lasciato scampo ai bianconeri e da essi si portano a più 7 in classifica. In gol prima Vidal e poi Barella. Sulla prima pagina del quotidiano spazio anche al Milan, che ha acquistato Mandzukic.