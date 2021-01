Il Corriere della Sera: "Inter, stipendi in arrivo. Poi servirà un nuovo accordo con i giocatori".

"Inter, stipendi in arrivo. Poi servirà un nuovo accordo con i giocatori". Questo il titolo che il Corriere della Sera nell'edizione sera dedica ai nerazzurri. Suning attende di valutare l'offerta di Bc Partners e si fa sempre più strada l'ipotesi di Ares, altro fondo americano, come partner di Bc che da solo non ha la forza di prendere la maggioranza. Nel frattempo oggi saranno saldate le pendenze di luglio e agosto dopo aver già pagato settembre e ottobre. Per novembre e dicembre c'è tempo fino al 16 febbraio. Se potrà il club pagherà anche quelli altrimenti cercherà un accordo con i tesserati e non c'è alcun bisogno che ci sia un'intesa collettiva.