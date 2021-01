Il Corriere di Bergamo: "Spunta il Fenerbahce per il Papu ma lui aspetta Inter o Juventus"

C'è una nuova pretendente per Alejandro Gomez. Come scrive il Corriere di Bergamo, l'Atalanta ha ricevuto un interessamento da parte del Fenerbahce, con una proposta da 5 milioni di euro. Il Papu continua a voler rimanere in Italia, confidente che l'Inter (o Juventus, più defilata) riesca a trovare un accordo con la Dea. La situazione rimane comunque ingarbugliata e nelle prossime ore è previsto un incontro fra le parti per capire quali saranno le mosse. Intanto Gomez si allena a Zingonia attendendo la sua nuova avventura.