Il QS sull'esonero di Pirlo: "Non sai quando arriverà, ma sai che arriverà"

E' ormai segnato il destino di Andrea Pirlo, ed il QS titola stamane sul suo esonero: "Non sai quando arriverà, ma sai che arriverà". Le speranze di Champions della Juventus bruciano ora nelle fiamme di un grande Milan che domina a Torino e allunga a +3. Nel tabellone si legge 3 a 0 ed i riflessi di questa gara potranno allungarsi non solo sul breve periodo. Cade a pezzi la panchina di Andrea Pirlo, per cui l'esonero è come la cartella esattoriale: non sai quando arriverà, ma sai che arriverà. Forse già nelle prossime ore, con Igor Tudor a fare da traghettatore fino a fine campionato. Nell'attesa di capire da chi tra Allegri e Zidane ripartirà la vecchia signora. A Pirlo non basterà nemmeno una miracolosa qualificazione Champions per convincere Agnelli a puntare ancora su di lui.