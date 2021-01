Il QS sull'Inter: "Conte insofferente, addio pace di Villa Bellini"

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Conte insofferente, addio pace di Villa Bellini". Tutti parlano di lui e delle sue esternazioni dimenticandosi le 8 vittorie di fila. Si è cucito la bocca per mesi, mentre veniva accusato di non saper vincere e la proprietà cinese si eclissava. Ora è però uscito allo scoperto e, nonostante tutto, è stato sempre lui a metterci la faccia. In chiave mercato ha ribadito di non aver mai chiesto giocatori come vuole la linea del club: parole insofferenti a chi erano state prospettate ben altre risorse.