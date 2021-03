Il Matelica batte il Padova e ruba la scena della Serie C: le aperture dei quotidiani

"Il Matelica strapazza il Padova", così il Corriere dello Sport apre la pagina di Serie C, che ha visto mettere tutto in discussione nel Girone B, dove la capolista Padova è scivolata nelle Marche. Super la formazione di mister Gianluca Colavitto: "Il Matelica strapazza la capolista Padova. Mattatore è Federico Moretti, autore di una tripletta. L’attaccante del Matelica si procura inoltre un calcio di rigore e causa l’espulsione del difensore avversario Rossettini".

Tre punti che pesano, perché adesso i biancorossi credono ai playoff, come testimonia Tuttosport: "Matelica da urlo. Doma il Padova e crede ai playoff". Nel dettaglio: "Il Padova crolla sul campo del Matelica e vede avvicinarsi Alto Adige (-2) e Perugia (-4, con una gara in meno). Forse sazia per la vittoria di domenica scorsa contro gli umbri, sicuramente presuntuosa nel credere di poter dominare il Matelica, la squadra di Mandorlini (ieri squalificato) è entrata in partita soltanto nella ripresa, per poi regalare un uomo agli avversari a causa dell’espulsione dell’inguardabile Rossettini. Continua il sogno del Matelica, al suo primo campionato da professionista, praticamente salvo con otto giornate di anticipo e in piena corsa per la qualificazione ai playoff, grazie alla quarta vittoria consecutiva".

Non è però solo la corsa playoff a esser messa in discussione. "L’impresa del Matelica. Padova, botta pesante: giochi riaperti per la B", evidenzia La Gazzetta dello Sport, che prosegue poi: "Tonfo della capolista al cospetto di un Matelica che si impone in maniera netta. A far rumore è il crollo del Padova, che non perdeva dal 23 dicembre, e soprattutto il modo nel quale si è arreso, senza giocare. Dominato in ogni zona del campo dal ritmo forsennato degli avversari che avrebbero potuto segnare anche altre reti. Con una prova incolore e una sconfitta pesante che riapre i giochi per il primato, viste anche le concomitanti vittorie di Südtirol e Perugia".