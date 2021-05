Il Milan umilia la Juventus. Il Messaggero: "E Pirlo rischia subito"

Il Messaggero elogia il Milan scrivendo che ha più fame e che si prende tutto affondando la Juventus, ora quinta e sempre più in caduta libera. I rossoneri con più idee e certezze si prendono anche il lusso di sbagliare un rigore, mentre è notte fonda per i bianconeri di Pirlo, di nuovo prepotentemente in discussione: senza Champions l'ex centrocampista rischia subito, con possibile Tudor traghettatore fino a fine stagione. Mentre per la prossima rimangono vive le piste Allegri, Zidane, Gasperini, Gattuso e Inzaghi.