Inarrestabile Ternana, il Bari deve leccarsi le ferite: le aperture dei quotidiani

"Il Monopoli manda fuori due rigori. E' davvero l'anno della Ternana": apre così, la pagina di Serie C, il Corriere dello Sport. Che precisa poi: "Se fosse un segno del destino? Se lo chiederà Lucarelli dopo il ritorno della Ternana alla vittoria, che tra immani sofferenze sotto il diluvio vale l'allungo a +8 sul Bari, con due rigori sbagliati dal Monopoli che gioca una partita gagliarda senza mollare mai".

La situazione del Girone C è perfettamente illustrata dal quotidiano, con la formazione di Cristiano Lucarelli ormai star del raggruppamento, e il blasonato Bari costretto a leccarsi le ferite dopo il pareggio contro la Turris che, ironia della sorte, prima della sosta natalizia aveva fermato le Fere con un altro pari, non sfruttato però a dovere dai Galletti, che si erano lasciati scappare anche l'occasione della pausa forzata degli umbri.

Anche Tuttosport guarda poi in casa rossoverde: "La Ternana a +8. Con il Monopoli è questione di rigori", proseguendo poi "La differenza tra Ternana e Monopoli è di rigore. I rossoverdi segnano il loro, i pugliesi ne sbagliano due. Finisce 2 a 1 allo stadio Liberati dopo una partita non bella ma tatticamente interessante".

"Ternana, un altro scatto. Ma il Monopoli impreca: buttati fuori due rigori", questa invece La Gazzetta dello Sport. Che aggiunge: "Una vittoria che la Ternana ha strappato con i denti, che il Monopoli (con i tre nuovi in campo, due dall’inizio) ha conteso con forza pur dilapidando quanto costruito, sbagliando anche due rigori. Tre punti che consentono alla Ternana di portare a 8 i punti di vantaggio sul Bari. Certo, non è stata la migliore Ternana della stagione: ha vinto soffrendo, andando in difficoltà contro un avversario aggressivo come pochi, capace di costringerla sulla difensiva per lunghi tratti del match".

Spazio poi alla stampa locale. Il Messaggero - ed. Umbria apre così: "Vittoria batticuore. Le Fere conquistano i tre punti grazie agli errori del Monopoli che sbaglia dal dischetto due volte". Nel dettaglio del match: "L'occasione per allungare sul Bari è di quelle ghiotte. Specie se si va in campo in casa contro il Monopoli dopo che i rivali hanno già giocato e pareggiato con la Turris. Viene colta, grazie alla vittoria per 2-1, ma con fatica. E stavolta, persino con due incredibili jolly, visto che gli avversari sbagliano ben due rigori su due".

Il Corriere dell'Umbria invece: "Fugone Ternana, decidono i rigori". E prosegue: "L’allungo sul Bari è arrivato, preciso e chirurgico come il colpo da biliardo di capitan Defendi. Il Monopoli sbaglia non uno ma due rigori e la Ternana pur non giocando bene porta a casa tre punti che definire pesanti sarebbe un eufemismo".