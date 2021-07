Inghilterra in finale. Il Corriere: "Due palloni e un aiutone: così esulta Southgate"

"Due palloni e un aiutone: così esulta Southgate" scrive il Corriere dello Sport commentando la vittoria dell'Inghilterra contro la Danimarca che le è valsa la finale con l'Italia di Mancini. Vittoria per 2-1 in rimonta per gli inglesi. Prima un gioiello di Damsgaard, poi il pari su autogol del milanista Kjaer. Un rigore ai supplementari, molto più che dubbio, praticamente inesistente (azione viziata dalla presenza di due palloni in campo), spalanca le porte della finale all'Inghilterra, che domenica affronterà l'Italia.