Inizia l'Europeo. Il Secolo XIX: "La nave Italia ha puntato la prua su Wembley"

vedi letture

Mancini ha rinviato il tempo delle notti insonni e, come scrive Il Secolo XIX nell'edizione odierna, 'la nave Italia ha puntato la propria prua a Wembley, dove spera di arrivare superando uno dopo l'altro gli ostacoli, a cominciare dai turchi. La conferenza stampa del ct della rinascita ha lasciato qualche messaggio ai calciatori ovvero quello di giocare per divertire e divertirsi, ma con un pizzico di sana follia e leggerezza che permettono di vincere. L'Europeo lo cominceranno coloro che si sono guadagnati credibilità e fiducia con le prestazioni, il primo esame per Mancini che ha messo in agenda anche il Mondiale del 2022 come punto più alto per la maturità del gruppo. Dopo lo choc per un Mondiale nemmeno raggiunto, essere protagonisti fino in fondo ad un torneo del genere darebbe un senso, immediato, al tentativo di ripartenza del nostro calcio: l'Europeo di Roma è una scarica di adrenalina.