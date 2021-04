Inter, arriva Zhang. La Gazzetta dello Sport: "Scudetto, rinnovi e linee guida. Pronto summit"

Il rientro a Milano di Steven Zhang, previsto forse già la prossima settimana, servirà anche a rendere manifesto il fatto che Suning resterà in sella all'Inter da azionista di maggioranza. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: il patron nerazzurro dovrà osservare quattordici giorni di quarantena, dopodiché sarà pronto per lo sprint Scudetto. Presto il summit con la dirigenza e Conte e i nuovi contratti per Lautaro Martinez e Bastoni. Sembra dunque assodato che il colosso cinese resterà al comando del club, e dopo il prestito-ponte - aggiunge la rosea - parte il piano per creare un ciclo in italia.