Inter battuta all'88', Il Mattino: "Juventus, il rigore in omaggio"

"Juventus, il rigore in omaggio". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino. La formazione di Andrea Pirlo ha superato l'Inter per 3-2 all'Allianz Stadium rimanendo in corsa per un posto nella prossima Champions League. A far discutere però è l'assegnazione di un rigore dubbio fischiato dal direttore di gara all'88'.