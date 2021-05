Inter, il piano per il bis. Gazzetta dello Sport: "Conferma dei big, portiere e tre colpi"

"Conferma dei big, portiere e tre colpi", scrive La Gazzetta dello Sport sull'Inter. Operazione seconda stella avviata, con Antonio Conte al comando. La volontà è quella di non toccare l'asse portante di quest'anno: conferma dei big. Intoccabili Lautaro, Lukaku, Hakimi, Barella e Bastoni. Poi si inizierà con le modifiche: prima di tutto un portiere con Musso in cima alla lista e Silvestri più semplice da prendere. Poi un esterno sinistro: Marcos Alonso e Palmieri restano nomi validi, ma c'è da aggiungere Filip Kostic. E poi un innesto davanti, con Sanchez da valutare e Pinamonti non ritenuto pronto: Dzeko resta un nome da valutare, ma possibile che il club opti per un opzione più giovane. Poi una mezzala che porti un buon numero di gol: quello che non è stato Vidal quest'anno.