Inter-Juve, si riapre il caso Pjanic. Il Mattino: "Cancellato l'audio degli arbitri"

"Cancellato l'audio degli arbitri", titola Il Mattino oggi in edicola. E' spuntato il video della sala VAR di quell'Inter-Juventus del 2018, ma sono 35 secondi di filmato muto: non c'è più traccia del dialogo tra Orsato e Valeri. Il video è ricomparso, dopo la denuncia pubblica del procuratore federale Giuseppe Pecoraro ai microfoni de Le Iene, ma l'audio è sparito. E così gli autori del programma si sono avvalsi di un esperto di lettura del labiale per ricostruire il dialogo: servirà loro per difendersi dall'accusa di diffamazione. E magari si farà chiarezza su una vicenda ormai vecchia di tre anni, ma che spesso torna di attualità.