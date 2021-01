Inter-Juventus, la moviola del Corriere dello Sport: "Giusto annullare il gol di CR7"

Puntuale dopo ogni match arriva la moviola del Corriere dello Sport, che analizza così la gara tra Juventus ed Inter: "Giusto annullare il gol di CR7". Partita facile per il fischietto Doveri. Un match che fila via senza polemiche. Sullo 0 a 0 annullato un gol a Ronaldo, su segnalazione dell'assistente numero due, Peretti. Fuorigioco non di CR7 ma di Chiesa al momento del tiro di Morata respinto da Handanovic. Il primo giallo arriva al 36' del primo tempo, lo trova Bonucci che rischia un po' con le proteste: il fallo su Lautaro è netto e lui va via urlando "è vergognoso". Ma l'epiteto non è per l'arbitro, bensì per il cartellino.