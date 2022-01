Inter, l’ultima idea è Kurzawa. Gazzetta: “Cerca il rilancio, possibile operazione in prestito”

vedi letture

L’ultima idea in casa Inter porta a Layvin Kurzawa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore è ai margini del PSG e cerca disperatamente un’occasione per rilanciarsi. I nerazzurri sarebbero disposti ad offrirgliela, ma chiaramente solo in prestito. Il difensore francese sarebbe una soluzione ponte, ideale per sei mesi. Digne resta il preferito, ma se resiste il no dell’Everton al prestito si andrà forte su Kurzawa.