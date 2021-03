Inter, le mani sullo scudetto. Repubblica: "Il vero toro è Lautaro Martinez"

vedi letture

"Il vero toro è Lautaro Martinez", titola stamane Repubblica. Sembra che per vincere lo scudetto sia obbligatorio passare per partite così, che gli allenatori chiamano "sporche" e gli spettatori "brutte". Ora fermare l'Inter è dura, soprattutto se non si ferma da sè e a Torino avrebbe potuto, se avesse pagato il campionario di brutture messo in mostra tutto in una volta. L'inter ha fatto più gol che tiri in porta. Partita simile a quella contro il Parma, un altro due a uno orribile seguito da Conte dalla tribuna. Ora però i nerazzurri hanno una tale fiducia in loro stessi e ben nove punti di vantaggio che poco li inquieta più del dovuto. Ieri non hanno mai perso la pazienza, nemmeno quando sembrava che quel modo di giocare stesse dando loro torto.