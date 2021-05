Inter, Oriali: "Niente programmi, sono preoccupato. Conte resta? Prima i piani del club"

"Sono preoccupato perché non c'è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato nulla". Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il team manager dell'Inter Lele Oriali non ha nascosto la sua inquietudine in vista della prossima stagione: "Conte resterà? Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà - ha aggiunto -. Non è stato un anno facile per nessuno. Specialmente per noi. Ma siamo riusciti a cementarci. Sapesse quante notti insonni, io e Antonio ad Appiano...".