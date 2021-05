Inzaghi, rabbia d'amore. Il Messaggero: "Il tecnico biancoceleste sbotta contro Lotito"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Lazio. La Champions è sfumata da alcune settimane per i biancocelesti, ma Inzaghi ieri è esploso contro Lotito dopo il 2-0 del Sassuolo ai suoi danni. Della partita importava poco o niente a nessuno anche se 1 punto e 0 gol fatti nelle ultime tre sono troppo pochi, ma il vero argomento era il futuro di Inzaghi e il tecnico ha tuonato dicendo che ha aspettato ben 16 mesi per il rinnovo, che nessun altro club agli ottavi di Champions aveva un allenatore in scadenza e che ha ereditato una squadra ottava e contestata portandola in Europa per cinque anni. Mercoledì l'incontro con il presidente, ma il futuro è davvero in bilico.