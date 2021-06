Italia ai quarti, Jacobelli su Tuttosport: "Se in panchina c'è un ct che non ha paura"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha analizzato il successo dell'Italia contro l'Austria per 2-1: "Punto primo: l’Italia ha battuto l’Austria perché in panchina ha un ct che non ha paura. Punto secondo: proprio per questo, nel momento più difficile della partita, Mancini non ha esitato a cambiare il centrocampo e poi l’attacco, azzeccando tutti i cambi e vincendo la partita più importante dela sua gestione, la prima a eliminazione diretta. Punto terzo: l’Austria ha disputato una partita splendida, in assoluto la migliore della sua storia recente e merita applausi scroscianti (...). Gli azzurri si sono aiutati l’un l’altro, superando le difficoltà accusate nel secondo tempo e le prime battute a vuoto accusate da un collettivo che nelle tre precedenti gare non si era mai trovato in queste condizioni".