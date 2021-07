Italia avanti. Il QS in apertura: "Furie azzurre: è semifinale!"

"Furie azzurre: è semifinale!" titola in apertura il QS sulla vittoria dell'Italia contro il Belgio ieri sera. Gli azzurri battono i belgi 2-1 e strappano un biglietto per la semifinale a Wembley martedì con la Spagna. Gol di Barella e Insigne. Europeo finito per Spinazzola che dopo essersi infortunato ha abbondonato il campo in lacrime.