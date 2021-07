Italia-Inghilterra, la moviola di Tuttosport: "Sterling ci prova, bravo Kuipers"

"Sterling ci prova, bravo Kuipers", titola Tuttosport nella moviola arbitrale. Dopo il rigore generoso dato all'Inghilterra in semifinale è toccato a Kuipers l'ingrato compito di dirigere l'Inghilterra, avvolta dalle polemiche, in finale. Partita gestita benissimo e con grande puntualità. Tutto regolare sul loro gol, poi giusta l'ammonizione su Barella e giusto lasciare proseguire sul contatto Sterling-Bonucci. Puntuale il cartellino per Bonucci, così come quello sacrosanto per Chiellini. Tutto regolare nel gol dell'Italia. Rischia Jorginho nel finale: intervento da arancione e Kuipers lo grazia.