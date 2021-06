Italia, l'Austria si avvicina. Tuttosport: "Chiellini e Florenzi verso il forfait. Due dubbi per Mancini"

Secondo Tuttosport, Giorgio Chiellini rischia di dover alzare bandiera bianca per via del problema al flessore della coscia sinistra. Ma ci proverà fino all'ultimo. Anche Alessandro Florenzi dovrà arrendersi alla contrattura al polpaccio che l'ha bloccato per alcuni giorni. Il dubbio maggio è su chi affiancherà Jorginho e Barella. Locatelli è leggermente in vantaggio su Verratti, che però ha dimostrato di stare bene. Eccome.