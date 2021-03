Italia Under 21, QS: "Azzurrini finiscono in nove ma fanno 0-0 contro la Spagna"

Secondo pareggio nella fase a gironi dell'Europeo per l'Under 21. Dopo l'1-1 contro la Repubblica Ceca, i ragazzi di Nicolato impattano 0-0 contro la Spagna ma possono guardare con fiducia al passaggio ai quarti di finale. Gli azzurrini hanno retto l'urto specie dopo essere rimasti in nove per i rossi a Scamacca e Rovella. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Azzurrini finiscono in nove ma fanno 0-0 contro la Spagna".