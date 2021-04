Juve, attacco in bilico. Il QS: "Il tango delle punte: dall'addio di Dybala all'obiettivo Icardi"

vedi letture

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus con questo titolo: "Il tango delle punte: dall'addio di Dybala all'obiettivo Icardi". Resterà Andrea Pirlo, ma per il resto niente sarà come prima anno prossimo e la Joya potrebbe scendere dal treno per una cifra intorno ai 50 milioni. L'idea è quella di puntare su Aguero a parametro zero ed a Icardi con la Juventus che potrebbe inserire nell'affare Ramsey ed Alex Sandro. Ogni discorso sul mercato sarà subordinato alla voglia di restare di Cristiano Ronaldo.