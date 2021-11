Juve, caccia al centrocampista. Tuttosport: "Terzo incomodo Zakaria, sfida alla Roma"

"Juve, caccia al centrocampista. Terzo incomodo Zakaria, sfida alla Roma" scrive Tuttosport. La Juve si prepara a sfidare la Roma per Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Mönchengladbach in scadenza a giugno. Tra Aurelien Tchouameni (Monaco) e il vecchio pallino Axel Witsel (Borussia Dortmund), occhio al terzo nome, che sta scalando posizioni. Zakaria lascerà il suo club, tra gennaio (con indennizzo) o giugno. La Juve ci sta pensando (e ci aveva pensato anche in estate). In Svizzera sostengono che Zakaria sia intrigato dall’interesse della Juventus e dall’idea di ripartire dalla Serie A e che la Juve sia in vantaggio sulla Roma. Ma la sfida resta apertissima.