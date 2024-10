Juve, Danilo vuole rimuovere la clausola dal suo contratto

vedi letture

Danilo tenta di riconquistare la Vecchia Signora con un atto di vicinanza che mette in discussione il suo contratto. Il giocatore della Juventus ha infatti chiesto alla società di rimuovere la clausola inserita nel marzo 2023 che lo vedrebbe automaticamente per altri dodici mesi alla Juventus nel caso in cui giocasse il 50% - più uno - dei match stagionali dei bianconeri. Con questa richiesta il difensore vuole alleggerire la sua situazione portando tutte le attenzioni sul campo e far sentire tutti più "liberi". Come riporta Tuttosport, il brasiliano è pronto a ripartire scommettendo principalmente su sé stesso.