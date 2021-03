Juve eliminata dalla Champions, Tuttosport in apertura: "Juve, così noooo!"

vedi letture

"Juve, così noooo!" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi commentando l'eliminazione della Juventus in Champions League. Bianconeri vittoriosi con il Porto dopo i tempi supplementari ma il 3-2 non basta a Pirlo per strappare il pass qualificazione dopo il ko per 2-1 dell'andata. Incredibile eliminazione dalla Champions per la Vecchia Signora: Pirlo come Sarri, fuori agli ottavi. "Oggi il Barça tenta l'impresa impossibile": i blaugrana in casa del PSG.

Il futuro di Gigio - "Milan, idea Gigio: rinnovo annuale": prosegue la trattativa per il rinnovo del portiere classe 1999. Donnarumma dà la precedenza al club milanista: decisiva la partecipazione alla Champions League.

Casa Inter - "Il nuovo muro di Conte". Spazio alla crescita dell'Inter. Dopo la BBC alla Juventus, il tecnico (squalificato per una giornata) ha un nuovo muro d'acciaio, quello formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Il Toro - "Contratto Belotti: tutto tace": nessun negoziato in corso per il rinnovo del capitano granata, in scadenza nel 2022. Bremer negativo al Covid. Addio a Lombardo, terzino Scudetto.