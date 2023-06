Juve, ieri incontro con l'agente di Zaniolo e Gnonto. Gazzetta: "Tutto dipende da Chiesa"

Ieri alla Continassa c’è stato un incontro tra la dirigenza della Juventus e Marco Busiello, agente di Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto. I bianconeri sono infatti già a lavoro per costruire la squadra dell’anno prossimo, ma tutto, sul fronte esterni, ruota attorno a Federico Chiesa. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il numero 7 non è incedibile, su di lui ci sono Liverpool e Bayern e con un’offerta da 40-45 milioni può partire.

A quel punto, Zaniolo e Gnonto sarebbero due profili ideali nonché buone opportunità di mercato: il primo ha una clausola da 30 milioni, ma se il Galatasaray non dovesse superare i preliminari di Champions potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore e anche di una formula in prestito con diritto/obbligo di riscatto; mentre il secondo è retrocesso in Championship col Leeds, quindi è facilmente acquistabile anche in prestito.