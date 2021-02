Juve ko in Champions. La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo pessimo e una Signora irriconoscibile"

Al ritorno non servirà un'impresa, considerando che basta un gol (a patto di non subirne) per accedere ai quarti di finale, ma la Juventus vista ieri è irriconoscibile. Parte da questo assunto l'analisi del match contro il Porto de La Gazzetta dello Sport: secondo la rosea, le "soluzioni cervellotiche" operate da Pirlo hanno mandato in confusione i giocatori e fatto il gioco dei portoghesi. Irriconoscibili anche nelle individualità, i bianconeri, a partire da Cristiano Ronaldo, che "ha più colpe che alibi". All'ex Real sono mancati spazi (per merito del Porto) e rifornimenti (per colpa della Juve), oltre che movimento, e in quest'ultimo caso la responsabilità è la sua. Sarebbero bastati concetti più semplici: la semplicità, del resto, è intrinseca nel gioco del calcio, e se hai i giocatori più forti sono gli altri che devono inventarsi qualcosa.