Juve-Napoli slitta ancora. Il Mattino: "Decisiva la telefonata De Laurentiis-Agnelli"

Il recupero tra Juventus e Napoli è slittato al prossimo sette aprile: ieri il presidente della Lega Dal Pino ha disposto la nuova data del match su richiesta delle due società. Come si apprende da Il Mattino, è stata decisiva una telefonata tra De Laurentiis e Agnelli: in questo modo gli azzurri eviteranno un trittico terribile di trasferte in una settimana, mentre i bianconeri non saranno costretti a giocare tre partite ravvicinate subito dopo la dolorosa eliminazione in Champions contro il Porto.