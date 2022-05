Juve, occhi su Kostic. Gazzetta dello Sport: "L'ala scelta per far volare Vlahovic"

vedi letture

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si legge di un nuovo obiettivo per l'attacco della Juventus. Con Perisic ormai sfumato, la Juve ha messo nel mirino Filip Kostic: cartellino in scadenza nel 2023 che ne riduce il prezzo subito, ha una nazionale in comune con Vlahovic, che può aiutare e ha le caratteristiche che sta cercando la Juve. I bianconeri hanno bisogno che faccia segnare Vlahovic ma anche che contribuisca al conto dei gol in prima persona: quest’anno le reti complessive sono state sette, ma le 51 conclusioni in Bundesliga lo inseriscono nella top10 dei centrocampisti. La Juve sta valutando il suo “dossier”: prezzo del cartellino e ingaggio (attualmente 2,5 milioni) sono abbordabili e compatibili con la politica del club.