Juve, prosegue il casting per il vice-Vlahovic. Il CorSport: "L'ultima idea è Arnautovic"

Prosegue il casting della Juventus per individuare un vice-Vlahovic adatto alle richieste di Allegri. L'ultima suggestione porta al nome di Marko Arnautovic, leader offensivo del Bologna di Mihajlovic. Proprio il club rossoblù - scrive il Corriere dello Sport - avrebbe eretto un muro di fronte all'interesse della Vecchia Signora. Pista complicata, dunque, specie se si considera che anche Napoli e Milan avevano già espresso in passato il proprio apprezzamento per il centravanti austriaco.