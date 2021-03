Juve, riparti da Chiesa. Corriere dello Sport: "Stella Champions in una serata nerissima"

La Juve ora deve voltare pagina dopo l'eliminazione dalla Champions. E il Corriere dello Sport dà un consiglio ai bianconeri: "Juve, riparti da Chiesa. Stella Champions in una serata nerissima". Dal primo gol in Europa a dicembre con la Dinamo Kiev non si è più fermato. L'avventura di Chiesa con la Juve è stata un crescendo. Dal gol all'Atalanta (forse il più bello), passando per la doppietta al Milan e ai tre gol rifilati al Porto agli ottavi di finale che non sono bastati per strappare il pass per i quarti ma che eleggono Chiesa come una delle stelle europee del presente e del futuro. L'era di CR7 forse è vicina al tramonto con il portoghese che, forse per la prima volta, ha dovuto accettare di passare il testimone, proprio all'ex Fiorentina. La Juve ha trovato un campione, uno da cui ripartire e rifondare. E non è Ronaldo da Madeira ma Chiesa da Genova.