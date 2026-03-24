Juve, Rudiger primo nome in lista. Tuttosport apre: "Ecco per chi vota Spalletti"
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In occasione della prima pagina di oggi, questo è uno dei titoli più importanti tra quelli scelti da Tuttosport: "Ecco per chi vota Spalletti". Il riferimento è a Rudiger, in cima ad una lista che prevede anche altri 13 nomi: Celik, Ederson, Goretzka, Kessie, Pellegrini, Silva, Kolo Muani e i portieri Alisson, De Gea e Vicario. Parla l'ex Causio: "Anche il tecnico ha fatto i suoi errori, ma ora basta ragazzini: servono campioni".
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro, a sinistra svolta Martin. Ma metà rosa può andarsene". Piace l'assist man del Genoa. Lo spagnolo è in rotta con i rossoblù e il decreto crescita gioca a favore di Petrachi, che chiede al Benfica lo sconto per Obrador.
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