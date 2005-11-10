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Arzignano, Milillo rinnova: il difensore firma fino al 2028
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Alessio Milillo prosegue la sua avventura con l'Arzignano Valchiampo. Per il difensore classe 1997 contratto biennale
L'Arzignano Valchiampo riparte da uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Il club gialloceleste ha ufficializzato il rinnovo di Alessio Milillo, che ha firmato un nuovo contratto biennale confermando il proprio legame con la società.
Arzignano, ufficiale il rinnovo di Milillo: firma per altri due anni
Alessio Milillo continua in gialloceleste. Il difensore classe 1997 sottoscrive con l’FC Arzignano Valchiampo un contratto biennale.
Arrivato in via dello Sport a gennaio 2023, con la maglia numero 57 ha superato le cento presenze conquistando il premio di “Miglior Calciatore FC Arzignano Valchiampo stagione 2024/2025” alla XXV edizione del Gala’ del Calcio Triveneto, organizzato da AIC – Associazione Italiana Calciatori e Ussi Stampa – Unione Stampa Sportiva.
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