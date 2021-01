Juventus, CR7 non perdona. Tuttosport: "Con il Milan in palio un pezzo di scudetto"

vedi letture

Tuttosport scrive dell'imminente scontro diretto tra Juventus e rossoneri: "Con il Milan in palio un pezzo di scudetto". Gennaio dovrà essere il mese del filotto, per il prosieguo del piano di rimonta bianconero nei confronti del Milan, ancora a più dieci. Dopo la batosta servita dalla Fiorentina, la Vecchia Signora ha dato subito una risposta incoraggiante, anche se un tempo non lo è stato del tutto. La dipendenza da Cristiano Ronaldo è sempre un film bellissimo: il portoghese ha fatto le prove della supersfida di dopodomani contro il Diavolo, spazzando via l'equilibrio di una gara sin lì intrecciata attorno ai "vorrei ma non posso" juventini e alle ripartenze perniciose dell'Udinese.