Juventus in emergenza contro il Verona. Tuttosport: "Pirlo si affida al fattore Chiesa"

Andrea Pirlo si affida al fattore C, dove la C sta evidentemente per Chiesa, scrive Tuttosport. L'ex viola avrà il compito di assicurare una prestazione "a tutta fascia" a base di corsa, fisicità e uno contro uno. Sarà determinante la sua prova, in un momento delicato della stagione dove i bianconeri sono in piena emergenza. Sulla stessa corsia potrebbe trovarsi di fronte uno degli esterni più interessanti del campionato, ovvero Federico Dimarco. Motivo per cui Chiesa dovrà trascinare i compagni con una nottata all'altezza di quella contro il Milan a gennaio, dove stravinse il duello contro Theo Hernandez.