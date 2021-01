Juventus, la punta resta il primo obiettivo. Tuttosport: "Giroud intriga i bianconeri"

vedi letture

"Giroud intriga i bianconeri", titola stamane Tuttosport. Olivier Giroud non è l'unico attaccante nei piani della Juventus, ma da almeno 48 ore è quello che intriga di più. Non a caso anche Andrea Pirlo, sempre molto schietto, ha ammesso: "Giroud sarebbe utile". E nel weekend la Juventus ha riattivato i canali con il Chelsea per il 35enne centravanti. Contatti che hanno aumentato l'ottimismo, dati gli ottimi rapporti con i blues. Replicare un affare creativo come con Cuadrado e Sarri non è facile, ma c'è una possibilità. L'altro nome porta ad un altro campione del Mondo, Fernando Llorente. Il Napoli non lo lascerà però partire prima di fine mese e alla Juventus il tempo potrebbe non essere un dettaglio. Così prende corpo l'ipotesi Giroud, oltre che Pavoletti, che il Cagliari vorrebbe trattenere, e Pellé, fresco di svincolo con il Guangzhou.