Juventus, ora de Ligt può restare. La Stampa: “Ecco la strategia dei dirigenti bianconeri”

Secondo La Stampa, nelle ultimissime ore, da un summit di mercato alla Continassa, è emersa una nuova fiducia da parte della Juventus nella possibilità di trattenere Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno “rilanciato” ribadendo quella centralità che aveva portato Massimiliano Allegri a dipingere il difensore come uno dei leader futuri, ma soprattutto insistendo sulla qualità degli innesti e quindi sulla garanzia di una ricostruzione in linea con le legittime ambizioni del gioiello di Leiderdorp. Fattori che non lasciano indifferenti né lui, né la famiglia né l'entourage e che potrebbero dettare un cambio di direzione: non semplice, ma nemmeno più impossibile, paradossalmente favorito dal fatto che i dirigenti del Bayern e il tecnico Julian Nagelsmann, più che sugli euro, puntano sui programmi.