Juventus, per Cambiaso manca solo il sì di Dragusin. Gazzetta: “Il terzino può arrivare domani”

Su La Gazzetta dello Sport aggiornamenti in merito alla trattativa della Juventus per Andrea Cambiaso. :"Manca il sì di Dragusin" scrive la rosea. Tra oggi e domani - si legge - attesa la risposta del romeno che dovrà decidere se accettare o meno di proseguire la propria carriera al Genoa. Il terzino è pronto a diventare bianconero. Salvo sorprese, lo scambio si farà e Cambiaso potrebbe sbarcare a Torino tra domani e giovedì per visite e firme.