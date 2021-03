Juventus-Porto, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Dubbio il rigore per i portoghesi"

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola riporta la moviola di Juventus-Porto con il titolo seguente: "Dubbio il rigore per i portoghesi". Gara difficile per Kuipers. Al 17' Taremi allarga la gamba e viene toccato da Demiral. Il contatto c'è. ma abbastanza per un penalty? Il VAR non può intervenire. Troppo poco invece nell'intervento di Pepe su Morata poco dopo. Corretti entrambi i gialli per Taremi, mentre proteste giustamente non assecondate da Kuipers quelle della Juventus per un mani di Uribe al 60' in area quando in realtà è Pepe che gli calcia da molto vicino la palla addosso. Regolare la posizione di CR7 sull'1-1, mentre sul 2-1 Morata è in offside, ma ininfluente. Ai supplementari mancano i gialli per Sarr, Alex Sandro e Kulusevski, mentre rischia Chiesa già ammonito, ma il doppio giallo sarebbe stato severo. Al 103' rischia Marchesin il cui contatto con Cristiano Ronaldo poteva essere punito con il rigore, meno quello Leite-De Ligt al 121': palla piena del portoghese.